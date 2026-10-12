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12. októbra 2026

Raši sa obrátil na generálneho prokurátora. Verejné akcie matovičovcov podľa neho treba preveriť – VIDEO


Tagy: Generálny prokurátor Predseda parlamentu

Podľa Rašiho hnutie zvolilo znepokojujúce praktiky a zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií. Predseda parlamentu



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6978dbb35055c728672165 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Rašiho hnutie zvolilo znepokojujúce praktiky a zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií.


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) sa dnes obrátil listom na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Dôvodom je incident, ktorý sa udial na verejnej akcii Hnutia Slovensko v Bytči. Počas mítingu spacifikovali policajti v civile 78-ročného seniora. Staršiemu mužovi sa nepáčilo, že na verejnej akcii matovičovcov sa nachádzajú aj neplnoletí ľudia a že si ho nakrúcali.

Podľa slov lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča bol senior opitý, agresívny a vyháňal mladých ľudí z mítingu. Ako priblížil, senior chytil policajta v civile pod krk, ten ho však v spolupráci s ďalším mužom spacifikoval. Senior tak skončil na zemi a následne aj na policajnej stanici. Matovič upozornil, že z toho môže byť dokonca trestný čin napadnutia verejného činiteľa.

Raši upozornil, že Hnutie Slovensko, a osobitne líder hnutia Igor Matovič, vyvíja verejné politické aktivity, ktoré sú zamerané aj na maloletých. Podľa Rašiho hnutie zvolilo znepokojujúce praktiky a zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií.

Predseda parlamentu má výhrady aj k poskytovaniu finančných či vecných odmien zo strany hnutia či následnému šíreniu záznamov z mítingov na sociálnych sieťach. Generálneho prokurátora tak požiadal, aby zvážil, či by tieto aktivity nemali byť právne posúdené z pohľadu ochrany práv, dôstojnosti a zákonom chránených záujmov mladých ľudí a detí.

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Zdroj: SITA.sk - Raši sa obrátil na generálneho prokurátora. Verejné akcie matovičovcov podľa neho treba preveriť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor Predseda parlamentu
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