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13. októbra 2026
Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Parlamentná schôdza Štátny rozpočet na rok 2027 voľba zo zahraničia
My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých. Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter je presvedčený, že ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.
Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11:00. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. „My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých,“ povedal Richter.
Parlamentná schôdza by podľa neho mala pokračovať až do prerokovania všetkých približne 300 bodov programu. Nevylúčil pritom, že rokovanie potrvá aj do januára. „Možno to bude až v januári, pretože sa nedá garantovať, že sa skončí v decembri," uviedol.
Vo volebnom týždni pred komunálnymi voľbami bude schôdza prerušená a následne bude pokračovať. Koalícia chce podľa Richtera predradiť dopredu niektoré body programu, ako príklad uviedol voľbu zo zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11:00. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. „My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých,“ povedal Richter.
Parlamentná schôdza by podľa neho mala pokračovať až do prerokovania všetkých približne 300 bodov programu. Nevylúčil pritom, že rokovanie potrvá aj do januára. „Možno to bude až v januári, pretože sa nedá garantovať, že sa skončí v decembri," uviedol.
Vo volebnom týždni pred komunálnymi voľbami bude schôdza prerušená a následne bude pokračovať. Koalícia chce podľa Richtera predradiť dopredu niektoré body programu, ako príklad uviedol voľbu zo zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Parlamentná schôdza Štátny rozpočet na rok 2027 voľba zo zahraničia
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