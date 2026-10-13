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13. októbra 2026

Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Parlamentná schôdza Štátny rozpočet na rok 2027 voľba zo zahraničia

My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých. Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter je presvedčený, že ...



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img_6037_copy 1 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.


Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter je presvedčený, že parlament v stredu schváli štátny rozpočet. Hlasovanie sa očakáva o 11:00. Koalícia má v parlamente 76 hlasov, čo je tesná väčšina. „My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých,“ povedal Richter.

Parlamentná schôdza by podľa neho mala pokračovať až do prerokovania všetkých približne 300 bodov programu. Nevylúčil pritom, že rokovanie potrvá aj do januára. „Možno to bude až v januári, pretože sa nedá garantovať, že sa skončí v decembri," uviedol.

Vo volebnom týždni pred komunálnymi voľbami bude schôdza prerušená a následne bude pokračovať. Koalícia chce podľa Richtera predradiť dopredu niektoré body programu, ako príklad uviedol voľbu zo zahraničia.


Zdroj: SITA.sk - Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koalícia Parlamentná schôdza Štátny rozpočet na rok 2027 voľba zo zahraničia
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