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13. októbra 2026
Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok
Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum agentúry AKO
Terajšieho župana by volilo 51,8 percenta voličov. Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja je favoritom terajší župan
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13.10.2026 (SITA.sk) - Terajšieho župana by volilo 51,8 percenta voličov.
Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja je favoritom terajší župan Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS), ktorého by volilo 51,8 percenta voličov. Na druhom mieste by skončil vicežupan József Berényi (Maďarská aliancia), ktorý má podporu 18,1 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.
Na tretej priečke by podľa tohto prieskumu skončil Matej Lančarič (nezávislý kandidát) - 11,7 %, na štvrtej Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika) - 9,6%, na piatej Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko) - 5,9 %. Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu) by podľa AKO získal 2 percentá a Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) 0,9 % voličských hlasov.
Agentúra AKO zbierala údaje pre prieskum v dňoch 10. - 17. septembra, televízia JOJ 24 jeho výsledky prezentovala počas diskusie kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja v pondelok 12. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja je favoritom terajší župan Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS), ktorého by volilo 51,8 percenta voličov. Na druhom mieste by skončil vicežupan József Berényi (Maďarská aliancia), ktorý má podporu 18,1 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.
Na tretej priečke by podľa tohto prieskumu skončil Matej Lančarič (nezávislý kandidát) - 11,7 %, na štvrtej Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika) - 9,6%, na piatej Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko) - 5,9 %. Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu) by podľa AKO získal 2 percentá a Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) 0,9 % voličských hlasov.
Agentúra AKO zbierala údaje pre prieskum v dňoch 10. - 17. septembra, televízia JOJ 24 jeho výsledky prezentovala počas diskusie kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja v pondelok 12. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum agentúry AKO
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