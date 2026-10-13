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13. októbra 2026

Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum agentúry AKO

Terajšieho župana by volilo 51,8 percenta voličov. Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja je favoritom terajší župan



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viskupic scaled 1 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Terajšieho župana by volilo 51,8 percenta voličov.


Vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja je favoritom terajší župan Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS), ktorého by volilo 51,8 percenta voličov. Na druhom mieste by skončil vicežupan József Berényi (Maďarská aliancia), ktorý má podporu 18,1 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.

Na tretej priečke by podľa tohto prieskumu skončil Matej Lančarič (nezávislý kandidát) - 11,7 %, na štvrtej Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika) - 9,6%, na piatej Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko) - 5,9 %. Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu) by podľa AKO získal 2 percentá a Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) 0,9 % voličských hlasov.

Agentúra AKO zbierala údaje pre prieskum v dňoch 10. - 17. septembra, televízia JOJ 24 jeho výsledky prezentovala počas diskusie kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja v pondelok 12. októbra.


Zdroj: SITA.sk - Viskupič je vo voľbách predsedu Trnavského kraja jasným favoritom, pred ostatnými kandidátmi má výrazný náskok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Prieskum agentúry AKO
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