|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Tibor Géci sa vzdal kandidatúry na košického župana, podporil poslanca Igora Šimka
Tagy: kandidát na predsedu kandidát na župana Kandidatúra košický župan nezávislý kandidát poslanec Národnej rady SR Župné voľby
Aktivista po dohode o programových cieľoch podporil kandidáta Hlasu-SD, o kreslo košického župana sa tak uchádza už len päť kandidátov. Kandidátov na post ...
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - Aktivista po dohode o programových cieľoch podporil kandidáta Hlasu-SD, o kreslo košického župana sa tak uchádza už len päť kandidátov.
Kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) ubudlo, aktivista Tibor Géci, kandidujúci s podporou hnutia Jednota Slovanov, sa vzdal kandidatúry. Rozhodol sa podporiť iného kandidáta, a to poslanca Národnej rady SR Igora Šimka (Hlas-SD).
Ako vyplýva z videa, ktoré Géci zverejnil na sociálnej sieti, so Šimkom podpísali dohodu o spolupráci na programových veciach. „Jediný kandidát pre Košický kraj a východ, nakoľko ostatní kandidáti sú len ‚akože‛,” povedal Géci na adresu Šimka vo videu. Názorovo sú si so Šimkom podľa jeho slov blízki, seba samého označil za lokálpatriota.
„Po strategických rozhovoroch o spoločných cieľoch potreby zmeny v kraji v oblastiach sociálnej pre seniorov, ako aj nájomných bytov pre mladých ľudí v našich obciach (ktorí potrebujú budúcnosť v kraji, aby neodchádzali na západ), chceme spoločne garancie aj pre maďarskú menšinu. Preto oceňujem a vítam prístup pána Tibora Géciho,” napísal Šimko na sociálnej sieti.
O post predsedu KSK by malo po Géciho odstúpení bojovať päť kandidátov. Ako nezávislý sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi. S podporou opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokratov, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska, kandiduje Marián Porvažník.
Šimko sa o predsednícke kreslo uchádza s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska. Ako nezávislá kandidátka, a jediná žena, kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - Tibor Géci sa vzdal kandidatúry na košického župana, podporil poslanca Igora Šimka © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidátov na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) ubudlo, aktivista Tibor Géci, kandidujúci s podporou hnutia Jednota Slovanov, sa vzdal kandidatúry. Rozhodol sa podporiť iného kandidáta, a to poslanca Národnej rady SR Igora Šimka (Hlas-SD).
Ako vyplýva z videa, ktoré Géci zverejnil na sociálnej sieti, so Šimkom podpísali dohodu o spolupráci na programových veciach. „Jediný kandidát pre Košický kraj a východ, nakoľko ostatní kandidáti sú len ‚akože‛,” povedal Géci na adresu Šimka vo videu. Názorovo sú si so Šimkom podľa jeho slov blízki, seba samého označil za lokálpatriota.
„Po strategických rozhovoroch o spoločných cieľoch potreby zmeny v kraji v oblastiach sociálnej pre seniorov, ako aj nájomných bytov pre mladých ľudí v našich obciach (ktorí potrebujú budúcnosť v kraji, aby neodchádzali na západ), chceme spoločne garancie aj pre maďarskú menšinu. Preto oceňujem a vítam prístup pána Tibora Géciho,” napísal Šimko na sociálnej sieti.
O post predsedu KSK by malo po Géciho odstúpení bojovať päť kandidátov. Ako nezávislý sa o pozíciu košického župana uchádza Džemal Kodrazi. S podporou opozičných strán, konkrétne Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko, SaS, KDH, Demokratov, Za ľudí, Občianskej konzervatívnej strany a Demokratickej strany – Občianski demokrati Slovenska, kandiduje Marián Porvažník.
Šimko sa o predsednícke kreslo uchádza s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, hnutia Republika, strany Právo na pravdu, Slovenskej národnej strany, Strany vidieka, subjektu Starostovia a nezávislí kandidáti, a tiež subjektu Bratia Slovenska. Ako nezávislá kandidátka, a jediná žena, kandiduje Monika Sofiya Soročinová. Súčasný predseda KSK Rastislav Trnka bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát ako nezávislý kandidát.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím.
Zdroj: SITA.sk - Tibor Géci sa vzdal kandidatúry na košického župana, podporil poslanca Igora Šimka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidát na predsedu kandidát na župana Kandidatúra košický župan nezávislý kandidát poslanec Národnej rady SR Župné voľby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov
Parlament má hlasovať o rozpočte, Richter očakáva podporu všetkých koaličných poslancov
<< predchádzajúci článok
V Trnave sa vo voľbách primátora rozhodne medzi Barošom a Nemčovskou, súboj bude podľa výsledkov prieskumu tesný
V Trnave sa vo voľbách primátora rozhodne medzi Barošom a Nemčovskou, súboj bude podľa výsledkov prieskumu tesný