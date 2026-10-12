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12. októbra 2026
Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, kapacita zariadení pre seniorov sa zvýši
Právna úprava prináša aj zmeny vo financovaní sociálnych služieb. Kapacita vybraných zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo 40 na 100 klientov. Umožní to novela zákona o sociálnych službách, ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - Právna úprava prináša aj zmeny vo financovaní sociálnych služieb.
Kapacita vybraných zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo 40 na 100 klientov. Umožní to novela zákona o sociálnych službách, ktorú v pondelok podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmena sa týka zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou či demenciou.
Zariadenia s vyššou kapacitou však budú musieť služby poskytovať v samostatných skupinách, pričom každá bude môcť mať najviac 20 klientov. Cieľom je zachovať komunitný charakter poskytovanej starostlivosti.
Právna úprava zároveň zavádza jednorazový príspevok pre neformálneho opatrovateľa pri úmrtí odkázanej osoby, ktorá vznikne zo zákonom stanovených podmienok vo výške dvojnásobku mesačného príspevku na pomoc pri odkázanosti.
Právna úprava prináša aj zmeny vo financovaní sociálnych služieb. Národná rada SR ju schválila na svojej 61. schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, kapacita zariadení pre seniorov sa zvýši © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapacita vybraných zariadení sociálnych služieb sa zvýši zo 40 na 100 klientov. Umožní to novela zákona o sociálnych službách, ktorú v pondelok podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmena sa týka zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou či demenciou.
Zariadenia s vyššou kapacitou však budú musieť služby poskytovať v samostatných skupinách, pričom každá bude môcť mať najviac 20 klientov. Cieľom je zachovať komunitný charakter poskytovanej starostlivosti.
Právna úprava zároveň zavádza jednorazový príspevok pre neformálneho opatrovateľa pri úmrtí odkázanej osoby, ktorá vznikne zo zákonom stanovených podmienok vo výške dvojnásobku mesačného príspevku na pomoc pri odkázanosti.
Právna úprava prináša aj zmeny vo financovaní sociálnych služieb. Národná rada SR ju schválila na svojej 61. schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách, kapacita zariadení pre seniorov sa zvýši © SITA Všetky práva vyhradené.
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