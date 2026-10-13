Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2026

Počet ubytovaných hostí v auguste lámal historické rekordy, výrazne pomohli zahraniční návštevníci


Tagy: Cestovný ruch domáci cestovný ruch Návštevnosť Ubytovacie zariadenia

Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871-tisíc hostí. ...



Zdieľať
367394166_767320148728624_8414391269598124176_n 676x468 13.10.2026 (SITA.sk) - Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí.


V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871-tisíc hostí. Celkový počet ubytovaných návštevníkov vzrástol medziročne o takmer 8 % a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti ubytovacích zariadení SR. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Rekordný počet zahraničných návštevníkov


Z celkového počtu ubytovaných hostí v auguste 57 % tvorili domáci návštevníci, bolo ich 496-tisíc. V medziročnom porovnaní ich počet vzrástol o 2 %, za historickým maximom z augusta 2021 však počet domácich hostí zaostal o 8 %.

Rýchlejším tempom rástol počet zahraničných návštevníkov, ktorý sa medziročne zvýšil o takmer 16 % na 375-tisíc ubytovaných. Išlo zároveň o ich rekordný počet, doterajšie maximum z augusta 2019 prekonal o 15 %.

Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí tvorili návštevníci z Česka s podielom 28 %. V slovenských hoteloch a penziónoch sa v auguste ubytovalo takmer 103-tisíc Čechov. Druhou najpočetnejšou skupinou hostí boli Poliaci s podielom 20 %, v auguste sa ich tu ubytovalo takmer 75-tisíc.

Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí. Bolo to o takmer 8 % viac ako pred rokom, zároveň druhý najvyšší augustový počet v histórii cestovného ruchu SR. Úspešnejší bol len predpandemický august 2019. Návštevníci počas tohtoročného augusta na Slovensku strávili v priemere 2,8 noci.

Najviac návštevníkov smerovalo do Žilinského kraja


Počet ubytovaných hostí medziročne vzrástol vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a to v rozpätí od 1 % v Banskobystrickom a Trnavskom krajipo 12,3 % v Žilinskom kraji. Zároveň všetky kraje zaznamenali rekordný augustový počet ubytovaných hostí.

Najviac návštevníkov v auguste smerovalo do Žilinského kraja, ubytovalo sa tu 222-tisíc hostí. Vyššiu návštevnosť si udržal Bratislavský kraj (178-tisíc osôb) a Prešovský kraj (161-tisíc osôb). Domáci hostia si najčastejšie vyberali Žilinský kraj, zároveň je to aj jediný kraj, ktorý presiahol hranicu 100-tisíc návštevníkov. Ubytovalo sa tu v auguste 133-tisíc ľudí.

Cudzinci tradične najviac vyhľadávali Bratislavský kraj, kde sa v auguste ubytovalo 125-tisíc návštevníkov. Tento kraj súčasne zostal jediným regiónom s nadpolovičným, až 70-percentným podielom zahraničných hostí.

V súhrne za osem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 4,7 milióna hostí, čo bol medziročný nárast takmer o jednu desatinu. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka 2019 vyššia o 8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejšie ako domáca, ktorá sa zvýšila o takmer 6 %.


Zdroj: SITA.sk - Počet ubytovaných hostí v auguste lámal historické rekordy, výrazne pomohli zahraniční návštevníci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch domáci cestovný ruch Návštevnosť Ubytovacie zariadenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vymeňte Trumpa, ešte lepšie celý prezidentský systém. Ukrajinský komentátor radí Američanom
<< predchádzajúci článok
Operácia Poker už nie je tajná. Paríž nacvičuje jadrové údery a vysiela signál Putinovi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 