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13. októbra 2026
Počet ubytovaných hostí v auguste lámal historické rekordy, výrazne pomohli zahraniční návštevníci
Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871-tisíc hostí. ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí.
V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871-tisíc hostí. Celkový počet ubytovaných návštevníkov vzrástol medziročne o takmer 8 % a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti ubytovacích zariadení SR. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Z celkového počtu ubytovaných hostí v auguste 57 % tvorili domáci návštevníci, bolo ich 496-tisíc. V medziročnom porovnaní ich počet vzrástol o 2 %, za historickým maximom z augusta 2021 však počet domácich hostí zaostal o 8 %.
Rýchlejším tempom rástol počet zahraničných návštevníkov, ktorý sa medziročne zvýšil o takmer 16 % na 375-tisíc ubytovaných. Išlo zároveň o ich rekordný počet, doterajšie maximum z augusta 2019 prekonal o 15 %.
Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí tvorili návštevníci z Česka s podielom 28 %. V slovenských hoteloch a penziónoch sa v auguste ubytovalo takmer 103-tisíc Čechov. Druhou najpočetnejšou skupinou hostí boli Poliaci s podielom 20 %, v auguste sa ich tu ubytovalo takmer 75-tisíc.
Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí. Bolo to o takmer 8 % viac ako pred rokom, zároveň druhý najvyšší augustový počet v histórii cestovného ruchu SR. Úspešnejší bol len predpandemický august 2019. Návštevníci počas tohtoročného augusta na Slovensku strávili v priemere 2,8 noci.
Počet ubytovaných hostí medziročne vzrástol vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a to v rozpätí od 1 % v Banskobystrickom a Trnavskom kraji až po 12,3 % v Žilinskom kraji. Zároveň všetky kraje zaznamenali rekordný augustový počet ubytovaných hostí.
Najviac návštevníkov v auguste smerovalo do Žilinského kraja, ubytovalo sa tu 222-tisíc hostí. Vyššiu návštevnosť si udržal Bratislavský kraj (178-tisíc osôb) a Prešovský kraj (161-tisíc osôb). Domáci hostia si najčastejšie vyberali Žilinský kraj, zároveň je to aj jediný kraj, ktorý presiahol hranicu 100-tisíc návštevníkov. Ubytovalo sa tu v auguste 133-tisíc ľudí.
Cudzinci tradične najviac vyhľadávali Bratislavský kraj, kde sa v auguste ubytovalo 125-tisíc návštevníkov. Tento kraj súčasne zostal jediným regiónom s nadpolovičným, až 70-percentným podielom zahraničných hostí.
V súhrne za osem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 4,7 milióna hostí, čo bol medziročný nárast takmer o jednu desatinu. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka 2019 vyššia o 8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejšie ako domáca, ktorá sa zvýšila o takmer 6 %.
Zdroj: SITA.sk - Počet ubytovaných hostí v auguste lámal historické rekordy, výrazne pomohli zahraniční návštevníci © SITA Všetky práva vyhradené.
V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871-tisíc hostí. Celkový počet ubytovaných návštevníkov vzrástol medziročne o takmer 8 % a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti ubytovacích zariadení SR. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Rekordný počet zahraničných návštevníkov
Z celkového počtu ubytovaných hostí v auguste 57 % tvorili domáci návštevníci, bolo ich 496-tisíc. V medziročnom porovnaní ich počet vzrástol o 2 %, za historickým maximom z augusta 2021 však počet domácich hostí zaostal o 8 %.
Rýchlejším tempom rástol počet zahraničných návštevníkov, ktorý sa medziročne zvýšil o takmer 16 % na 375-tisíc ubytovaných. Išlo zároveň o ich rekordný počet, doterajšie maximum z augusta 2019 prekonal o 15 %.
Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí tvorili návštevníci z Česka s podielom 28 %. V slovenských hoteloch a penziónoch sa v auguste ubytovalo takmer 103-tisíc Čechov. Druhou najpočetnejšou skupinou hostí boli Poliaci s podielom 20 %, v auguste sa ich tu ubytovalo takmer 75-tisíc.
Návštevníci v auguste strávili v ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo takmer 2,4 milióna nocí. Bolo to o takmer 8 % viac ako pred rokom, zároveň druhý najvyšší augustový počet v histórii cestovného ruchu SR. Úspešnejší bol len predpandemický august 2019. Návštevníci počas tohtoročného augusta na Slovensku strávili v priemere 2,8 noci.
Najviac návštevníkov smerovalo do Žilinského kraja
Počet ubytovaných hostí medziročne vzrástol vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a to v rozpätí od 1 % v Banskobystrickom a Trnavskom kraji až po 12,3 % v Žilinskom kraji. Zároveň všetky kraje zaznamenali rekordný augustový počet ubytovaných hostí.
Najviac návštevníkov v auguste smerovalo do Žilinského kraja, ubytovalo sa tu 222-tisíc hostí. Vyššiu návštevnosť si udržal Bratislavský kraj (178-tisíc osôb) a Prešovský kraj (161-tisíc osôb). Domáci hostia si najčastejšie vyberali Žilinský kraj, zároveň je to aj jediný kraj, ktorý presiahol hranicu 100-tisíc návštevníkov. Ubytovalo sa tu v auguste 133-tisíc ľudí.
Cudzinci tradične najviac vyhľadávali Bratislavský kraj, kde sa v auguste ubytovalo 125-tisíc návštevníkov. Tento kraj súčasne zostal jediným regiónom s nadpolovičným, až 70-percentným podielom zahraničných hostí.
V súhrne za osem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 4,7 milióna hostí, čo bol medziročný nárast takmer o jednu desatinu. Aktuálna návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka 2019 vyššia o 8 %. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne rýchlejšie ako domáca, ktorá sa zvýšila o takmer 6 %.
Zdroj: SITA.sk - Počet ubytovaných hostí v auguste lámal historické rekordy, výrazne pomohli zahraniční návštevníci © SITA Všetky práva vyhradené.
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