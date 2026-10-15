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15. októbra 2026
Po ďalšom pravdepodobnom útoku v Čiernom mori pri rumunskom pobreží je nezvestných osem námorníkov
Štyri osoby sa z horiacej lode podarilo zachrániť. Osem ľudí je nezvestných po požiari, ktorý vo štvrtok ráno vypukol na nákladnej lodi plaviacej sa pod vlajkou San Marína v
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15.10.2026 (SITA.sk) - Štyri osoby sa z horiacej lode podarilo zachrániť.
Osem ľudí je nezvestných po požiari, ktorý vo štvrtok ráno vypukol na nákladnej lodi plaviacej sa pod vlajkou San Marína v Čiernom mori pri pobreží Rumunska. Plavidlo s názvom Wine Trader nahlásilo požiar približne o 7.00 h miestneho času asi 13 námorných míľ juhovýchodne od rumunského mesta Sulina neďaleko hraníc s Ukrajinou.
Zdroj: SITA.sk - Po ďalšom pravdepodobnom útoku v Čiernom mori pri rumunskom pobreží je nezvestných osem námorníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem ľudí je nezvestných po požiari, ktorý vo štvrtok ráno vypukol na nákladnej lodi plaviacej sa pod vlajkou San Marína v Čiernom mori pri pobreží Rumunska. Plavidlo s názvom Wine Trader nahlásilo požiar približne o 7.00 h miestneho času asi 13 námorných míľ juhovýchodne od rumunského mesta Sulina neďaleko hraníc s Ukrajinou.
„Na palube plavidla sa nachádzalo 12 osôb. Štyri z nich sú v bezpečí, zatiaľ čo osem je v súčasnosti nezvestných,“ uviedol rumunský námorný úrad. Rumunské orgány zatiaľ neuviedli, či požiar spôsobil útok dronu.
Ide o ďalší incident v oblasti Čierneho mora potom, ako Rumunsko v stredu oznámilo vyšetrovanie možného dronového útoku na tanker Yara J plaviaci sa pod vlajkou Komorských ostrovov. Posádke sa podarilo požiar uhasiť vlastnými silami.
Od minulého týždňa zasiahli viaceré lode pri pobreží Rumunska a susedného Bulharska bezpilotné lietadlá, ktoré podľa miestnych úradov pochádzali z Ruska. Konflikt na Ukrajine sa tak čoraz výraznejšie prenáša aj na námornú dopravu v Čiernom mori.
Podľa tureckej komory lodnej dopravy IMEAK bolo počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka v Čiernom mori zasiahnutých najmenej 163 civilných a obchodných plavidiel.
Zdroj: SITA.sk - Po ďalšom pravdepodobnom útoku v Čiernom mori pri rumunskom pobreží je nezvestných osem námorníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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