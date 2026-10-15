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15. októbra 2026
Počet obetí tropickej búrky Rachel v Mexiku stúpol na osem, v blízkosti sa nachádzajú ďalšie dve silné búrky
Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) ide o hurikán Simon prvej kategórie a tropickú búrku Trudy. Počet obetí tropickej búrky Rachel, ktorá zasiahla ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) ide o hurikán Simon prvej kategórie a tropickú búrku Trudy.
Počet obetí tropickej búrky Rachel, ktorá zasiahla tichomorské pobrežie Mexika, stúpol na osem, oznámili v stredu mexické úrady. Búrka od minulého týždňa prináša silné dažde a záplavy do severozápadného štátu Baja California pri hraniciach s USA.
Mexická armáda a námorníctvo pokračujú v pátraní a záchranných prácach, pričom ďalšie dve osoby sú nezvestné, uviedli vojenskí predstavitelia na tlačovej konferencii. V pondelok úrady informovali o štyroch obetiach a zároveň oznámili, že pomocou vrtuľníkov zachránili 32 ľudí.
Tohtoročná hurikánová sezóna v Tichom oceáne by mala byť intenzívnejšia v dôsledku klimatického javu El Niño, ktorý ohrieva povrchové vody oceánu a ovplyvňuje veterné a zrážkové vzorce.
Pri mexickom pobreží sa podľa údajov amerického Národného centra pre hurikány (NHC) momentálne nachádzajú aj ďalšie dve výrazné búrky, hurikán Simon prvej kategórie a tropická búrka Trudy. Simon už spôsobil prívalové dažde v mexických štátoch Jalisco a Guerrero, kde po zrútení múru zahynul 71-ročný muž.
Ani jedna z búrok by podľa súčasných prognóz nemala zasiahnuť pevninu.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí tropickej búrky Rachel v Mexiku stúpol na osem, v blízkosti sa nachádzajú ďalšie dve silné búrky © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet obetí tropickej búrky Rachel, ktorá zasiahla tichomorské pobrežie Mexika, stúpol na osem, oznámili v stredu mexické úrady. Búrka od minulého týždňa prináša silné dažde a záplavy do severozápadného štátu Baja California pri hraniciach s USA.
Mexická armáda a námorníctvo pokračujú v pátraní a záchranných prácach, pričom ďalšie dve osoby sú nezvestné, uviedli vojenskí predstavitelia na tlačovej konferencii. V pondelok úrady informovali o štyroch obetiach a zároveň oznámili, že pomocou vrtuľníkov zachránili 32 ľudí.
Tohtoročná hurikánová sezóna v Tichom oceáne by mala byť intenzívnejšia v dôsledku klimatického javu El Niño, ktorý ohrieva povrchové vody oceánu a ovplyvňuje veterné a zrážkové vzorce.
Pri mexickom pobreží sa podľa údajov amerického Národného centra pre hurikány (NHC) momentálne nachádzajú aj ďalšie dve výrazné búrky, hurikán Simon prvej kategórie a tropická búrka Trudy. Simon už spôsobil prívalové dažde v mexických štátoch Jalisco a Guerrero, kde po zrútení múru zahynul 71-ročný muž.
Ani jedna z búrok by podľa súčasných prognóz nemala zasiahnuť pevninu.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí tropickej búrky Rachel v Mexiku stúpol na osem, v blízkosti sa nachádzajú ďalšie dve silné búrky © SITA Všetky práva vyhradené.
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