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15. októbra 2026

Zelenskyj má pocit, že ho Trump zradil. Posúva sa na nesprávnu stranu dejín, povedal ukrajinský líder


Tagy: americko-ukrajinské vzťahy britsko-ukrajinské vzťahy Britský premiér Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Americký prezident v posledných dňoch oznámil naftovú dohodu s Ruskom, jednostranne vyhlásil energetické prímerie medzi Kyjevom a Moskvou a vyzval na výmenu ukrajinského prezidenta. Kyjev naďalej ...



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aptopix_britain_ukraine_96395 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Americký prezident v posledných dňoch oznámil naftovú dohodu s Ruskom, jednostranne vyhlásil energetické prímerie medzi Kyjevom a Moskvou a vyzval na výmenu ukrajinského prezidenta.


Kyjev naďalej počíta s partnerstvom s USA napriek napätiu vo vzťahoch s prezidentom Donaldom Trumpom, vyhlásil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Londýna,  kde ho prijal kráľ Karol III. a rokoval s britským premiérom Andym Burnhamom.

Ukrajinský líder tiež vyzval amerického miliardára Elona Muska, aby obnovil plnú funkčnosť systému Starlink, ktorý ukrajinská armáda využíva na bojisku a ktorého fungovanie sa podľa Kyjeva spomalilo.

Úprimný a otvorený partner


Počas stretnutia s Burnhamom Zelenskyj poukázal na pokračujúce ruské útoky. „Dnes sme čelili masívnym útokom a je poľutovaniahodné, že sme mali aj určité ťažkosti,“ povedal s narážkou na napäté vzťahy s Washingtonom.

Ukrajina obviňuje Spojené štáty, že jej neposkytujú včasné varovania pred ruskými raketovými útokmi a že zmeny v systéme Starlink oslabujú jej obranné schopnosti.

Počítame s partnerstvom so Spojenými štátmi. Chceme byť len veľmi úprimnými, veľmi otvorenými a silnými partnermi,“ uviedol Zelenskyj.

Nesprávna strana histórie


V rozhovore pre britského novinára Piersa Morgana na platforme YouTube vyjadril obavy, že Ukrajina stráca podporu Washingtonu. „Preto je bolestivé, keď si prezident Trump vyberie jednu stranu... a nie tú našu,“ povedal v Morganovom programe Uncensored. „Myslím, že jeho poradcovia sa mýlia, neviem, kto ho tlačí na nesprávnu stranu... toto nie je správna strana dejín.

Na otázku, či sa cíti byť Trumpom zradený, Zelenskyj odpovedal: „Naozaj áno.

Trump v posledných dňoch oznámil dohodu o dodávkach ruskej motorovej nafty do Spojených štátov a jednostranne vyhlásil energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Zároveň ostro kritizoval Zelenského za ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru a vyzval na jeho výmenu na prezidentskom poste.

Podpora z Londýna


Britský premiér prisľúbil Zelenskému urýchlenie dodávok britských ľahkých viacúčelových rakiet, ktoré Ukrajina využíva proti ruským dronom s prúdovým pohonom. Zároveň oznámil prípravu ďalších sankcií voči Rusku. „Stojíme za vami a to sa nezmení,“ povedal Zelenskému.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj má pocit, že ho Trump zradil. Posúva sa na nesprávnu stranu dejín, povedal ukrajinský líder © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ukrajinské vzťahy britsko-ukrajinské vzťahy Britský premiér Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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