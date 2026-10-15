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15. októbra 2026
Rumunsko chce nové vojenské velenie v Čiernom mori. Varuje pred ruskými útokmi a hrozbou dronov
Bukurešť navrhuje spoločnú vojenskú štruktúru s Bulharskom a Tureckom. Reaguje na incidenty s dronmi, potopenými loďami a námornými mínami. Od roku 2028 je pripravená poskytnúť veliteľstvu sídlo na rumunskom ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Bukurešť navrhuje spoločnú vojenskú štruktúru s Bulharskom a Tureckom. Reaguje na incidenty s dronmi, potopenými loďami a námornými mínami. Od roku 2028 je pripravená poskytnúť veliteľstvu sídlo na rumunskom pobreží.
Rumunsko navrhuje vytvorenie spoločného vojenského velenia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na ochranu Čierneho mora. Do novej štruktúry chce zapojiť Bulharsko a Turecko, teda ďalšie dve členské krajiny aliancie s prístupom k Čiernemu moru. Rumunský minister obrany Radu Miruta už o iniciatíve rokoval so svojím bulharským rezortným partnerom a navrhol mu, aby spoločne požiadali vedenie NATO o zriadenie veliteľstva.
„Čierne more potrebuje spoločné vojenské velenie pobrežných štátov NATO a musíme podniknúť kroky na jeho vytvorenie,“ vyhlásil Miruta podľa ukrajinského portálu Glavkom, ktorý sa odvoláva na ministrovo vyjadrenie.
Bukurešť navrhuje, aby sa krajiny pri vedení novej štruktúry striedali a aby sa pravidelne menilo aj miesto jej pôsobenia. Rumunsko je pripravené prevziať velenie a poskytnúť mu sídlo na svojom čiernomorskom pobreží od roku 2028. Dovtedy by podľa ministra mohlo fungovať na tureckom pobreží za účasti rumunských a bulharských dôstojníkov.
Miruta zdôvodňuje návrh zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v regióne. Poukázal na incidenty s bezpilotnými lietadlami, potopenými plavidlami a námornými mínami. Podľa neho si takéto hrozby vyžadujú koordinovanú reakciu spojencov, nie samostatné opatrenia jednotlivých krajín.
Rumunský minister zároveň upozornil na dôsledky ruských útokov proti Ukrajine. „Opakované ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru vytvorili dodatočné bezpečnostné riziká pre úrady a obyvateľov našich krajín a zdá sa, že ich cieľom je preveriť schopnosť reagovať na národnej aj spojeneckej úrovni,“ uviedol.
Podľa Mirutu už nemožno incidenty s dronmi vo vzduchu a na mori považovať za izolované problémy jednotlivých štátov. Rumunsko preto presadzuje spoločný postup, ktorý by umožnil lepšie koordinovať ochranu námornej dopravy a reakcie na bezpečnostné hrozby v Čiernom mori.
Vytvorenie nového veliteľstva zatiaľ nie je schválené. Rumunský návrh počíta najskôr so spoločným listom Bukurešti a Sofie vedeniu NATO. Až následné rokovania spojencov by rozhodli o podobe, právomociach a fungovaní prípadnej novej vojenskej štruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko chce nové vojenské velenie v Čiernom mori. Varuje pred ruskými útokmi a hrozbou dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rumunsko navrhuje vytvorenie spoločného vojenského velenia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na ochranu Čierneho mora. Do novej štruktúry chce zapojiť Bulharsko a Turecko, teda ďalšie dve členské krajiny aliancie s prístupom k Čiernemu moru. Rumunský minister obrany Radu Miruta už o iniciatíve rokoval so svojím bulharským rezortným partnerom a navrhol mu, aby spoločne požiadali vedenie NATO o zriadenie veliteľstva.
„Čierne more potrebuje spoločné vojenské velenie pobrežných štátov NATO a musíme podniknúť kroky na jeho vytvorenie,“ vyhlásil Miruta podľa ukrajinského portálu Glavkom, ktorý sa odvoláva na ministrovo vyjadrenie.
Bukurešť navrhuje, aby sa krajiny pri vedení novej štruktúry striedali a aby sa pravidelne menilo aj miesto jej pôsobenia. Rumunsko je pripravené prevziať velenie a poskytnúť mu sídlo na svojom čiernomorskom pobreží od roku 2028. Dovtedy by podľa ministra mohlo fungovať na tureckom pobreží za účasti rumunských a bulharských dôstojníkov.
Miruta zdôvodňuje návrh zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v regióne. Poukázal na incidenty s bezpilotnými lietadlami, potopenými plavidlami a námornými mínami. Podľa neho si takéto hrozby vyžadujú koordinovanú reakciu spojencov, nie samostatné opatrenia jednotlivých krajín.
Rumunský minister zároveň upozornil na dôsledky ruských útokov proti Ukrajine. „Opakované ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru vytvorili dodatočné bezpečnostné riziká pre úrady a obyvateľov našich krajín a zdá sa, že ich cieľom je preveriť schopnosť reagovať na národnej aj spojeneckej úrovni,“ uviedol.
Podľa Mirutu už nemožno incidenty s dronmi vo vzduchu a na mori považovať za izolované problémy jednotlivých štátov. Rumunsko preto presadzuje spoločný postup, ktorý by umožnil lepšie koordinovať ochranu námornej dopravy a reakcie na bezpečnostné hrozby v Čiernom mori.
Vytvorenie nového veliteľstva zatiaľ nie je schválené. Rumunský návrh počíta najskôr so spoločným listom Bukurešti a Sofie vedeniu NATO. Až následné rokovania spojencov by rozhodli o podobe, právomociach a fungovaní prípadnej novej vojenskej štruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko chce nové vojenské velenie v Čiernom mori. Varuje pred ruskými útokmi a hrozbou dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
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