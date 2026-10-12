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12. októbra 2026

Progresívci vyzývajú opozičné strany na spoluprácu pri podpore kandidátov vo voľbách v Prešovskom kraji


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia primátor Prešova

Je čas odložiť osobné spory a politické egá. Nejde o to, kto ustúpi, ale či dokážeme nájsť spoločné riešenie, uviedol Dubovický. Opozičné strany by mali v Prešovskom kraji uprednostniť ...



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volby urna 12.10.2026 (SITA.sk) - Je čas odložiť osobné spory a politické egá. Nejde o to, kto ustúpi, ale či dokážeme nájsť spoločné riešenie, uviedol Dubovický.


Opozičné strany by mali v Prešovskom kraji uprednostniť spoločný úspech demokratických kandidátov pred vlastnými straníckymi ambíciami. Vyzvali na to poslanci Progresívneho Slovenska (PS) Darina Luščíková a Richard Dubovický. Za dôležité považujú dohody o podpore kandidátov v Prešove, Kežmarku a Bardejove, kde podľa nich môže rozdrobenie hlasov rozhodnúť o výsledku komunálnych volieb.

Luščíková poukázala na dohody demokratických strán v Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a Trnave. Podľa nej tieto príklady ukazujú, že opozičné strany dokážu ustúpiť vlastným ambíciám, rešpektovať výsledky prieskumov a podporiť kandidáta s najväčšou šancou na úspech. „Prečo by sme to nedokázali aj v Prešovskom kraji?“ pýtala sa.

Rovnaký princíp by sa podľa nej mal uplatniť aj v krajských mestách a ďalších samosprávach, kde hrozí rozdelenie hlasov opozičných voličov.

V Kežmarku vidí Luščíková šancu na porazenie súčasného primátora Jána Ferenčáka, v Bardejove na ukončenie dlhoročného pôsobenia Borisa Hanuščáka na čele mesta a v Prešove na podporu súčasného primátora Františka Oľhu. „Ak sú potrebné dohody, sadnime si za jeden stôl. Času je málo, ale stále máme možnosť urobiť správnu vec,“ apelovala Luščíková.

Dubovický, ktorý je predsedom miestnej bunky PS v Prešove, zdôraznil, že zodpovednosť opozície sa prejavuje aj v komunálnej politike. „Je čas odložiť osobné spory a politické egá. Nejde o to, kto ustúpi, ale či dokážeme nájsť spoločné riešenie. Prešov musí byť dôležitejší ako osobné ambície politikov,“ uviedol Dubovický.

Ľudia podľa neho od opozičných strán opakovane žiadajú, aby sa dokázali spojiť. „Ak sa nedokážeme spojiť tam, kde môžeme vyhrať, nemôžeme sa čudovať, keď napokon vyhrajú tí, ktorých sme chceli poraziť,“ uzavrel Dubovický.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci vyzývajú opozičné strany na spoluprácu pri podpore kandidátov vo voľbách v Prešovskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia primátor Prešova
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