Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. októbra 2026

Rumunsko vyšetruje možný dronový útok na tanker v Čiernom mori


Tagy: Čierne more Tanker útok dronom

Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov. Rumunské úrady vyšetrujú možný nový útok dronu na plavidlo pri pobreží ...



Zdieľať
hocwrbnw8aavigw 676x380 15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov.


Rumunské úrady vyšetrujú možný nový útok dronu na plavidlo pri pobreží Čierneho mora potom, ako záchranári v stredu večer vyrazili na pomoc tankeru, na ktorom pri meste Sulina neďaleko hraníc s Ukrajinou vypukol požiar.

Či loď zasiahol dron alebo nie, sa v súčasnosti vyšetruje,“ povedal pre televíziu Digi24 minister obrany Radu Miruta s tým, že posádke sa podarilo oheň na lodi uhasiť.

Ide o mimoriadne závažnú záležitosť, keďže k takýmto incidentom dochádza v rumunských teritoriálnych vodách,“ dodal. Od minulého týždňa zasiahli drony, o ktorých sa Bukurešť domnieva, že pochádzali z Ruska, viacero lodí pri pobreží Rumunska a susedného Bulharska.

Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov. Rumunský minister uviedol, že plavidlo, ktoré kotvilo pri Suline už niekoľko dní, bolo prázdne.

Rumunské ministerstvo obrany predtým informovalo, že po zaznamenaní skupiny vzdušných cieľov nad Čiernym morom vyslalo do oblasti dve stíhačky F-18.


Zdroj: SITA.sk - Rumunsko vyšetruje možný dronový útok na tanker v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more Tanker útok dronom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj má pocit, že ho Trump zradil. Posúva sa na nesprávnu stranu dejín, povedal ukrajinský líder
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (14. október 2026): Karbónové Ferrari Purosangue, Pellegrini prijal Zapletalovú a protest

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 