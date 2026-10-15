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15. októbra 2026
Rumunsko vyšetruje možný dronový útok na tanker v Čiernom mori
Tagy: Čierne more Tanker útok dronom
Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov. Rumunské úrady vyšetrujú možný nový útok dronu na plavidlo pri pobreží ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov.
Rumunské úrady vyšetrujú možný nový útok dronu na plavidlo pri pobreží Čierneho mora potom, ako záchranári v stredu večer vyrazili na pomoc tankeru, na ktorom pri meste Sulina neďaleko hraníc s Ukrajinou vypukol požiar.
„Či loď zasiahol dron alebo nie, sa v súčasnosti vyšetruje,“ povedal pre televíziu Digi24 minister obrany Radu Miruta s tým, že posádke sa podarilo oheň na lodi uhasiť.
„Ide o mimoriadne závažnú záležitosť, keďže k takýmto incidentom dochádza v rumunských teritoriálnych vodách,“ dodal. Od minulého týždňa zasiahli drony, o ktorých sa Bukurešť domnieva, že pochádzali z Ruska, viacero lodí pri pobreží Rumunska a susedného Bulharska.
Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov. Rumunský minister uviedol, že plavidlo, ktoré kotvilo pri Suline už niekoľko dní, bolo prázdne.
Rumunské ministerstvo obrany predtým informovalo, že po zaznamenaní skupiny vzdušných cieľov nad Čiernym morom vyslalo do oblasti dve stíhačky F-18.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko vyšetruje možný dronový útok na tanker v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Rumunské úrady vyšetrujú možný nový útok dronu na plavidlo pri pobreží Čierneho mora potom, ako záchranári v stredu večer vyrazili na pomoc tankeru, na ktorom pri meste Sulina neďaleko hraníc s Ukrajinou vypukol požiar.
„Či loď zasiahol dron alebo nie, sa v súčasnosti vyšetruje,“ povedal pre televíziu Digi24 minister obrany Radu Miruta s tým, že posádke sa podarilo oheň na lodi uhasiť.
„Ide o mimoriadne závažnú záležitosť, keďže k takýmto incidentom dochádza v rumunských teritoriálnych vodách,“ dodal. Od minulého týždňa zasiahli drony, o ktorých sa Bukurešť domnieva, že pochádzali z Ruska, viacero lodí pri pobreží Rumunska a susedného Bulharska.
Podľa internetovej služby VesselFinder poškodený tanker je určený na prepravu chemických látok a ropných produktov. Rumunský minister uviedol, že plavidlo, ktoré kotvilo pri Suline už niekoľko dní, bolo prázdne.
Rumunské ministerstvo obrany predtým informovalo, že po zaznamenaní skupiny vzdušných cieľov nad Čiernym morom vyslalo do oblasti dve stíhačky F-18.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko vyšetruje možný dronový útok na tanker v Čiernom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čierne more Tanker útok dronom
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