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15. októbra 2026
Ruská FSB zadržala Švéda podozrivého z prípravy útokov na vojenské objekty
Podľa ruskej tajnej služby muž bojoval na strane Ukrajiny a do Ruska vstúpil nelegálne, aby pripravoval sabotáže a teroristické útoky. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ruskej tajnej služby muž bojoval na strane Ukrajiny a do Ruska vstúpil nelegálne, aby pripravoval sabotáže a teroristické útoky.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila zadržanie švédskeho občana, ktorého podozrieva z prípravy sabotážnych a teroristických útokov na vojenskú infraštruktúru. Podľa ruskej tajnej služby muž v minulosti bojoval na strane Ukrajiny a na ruské územie sa dostal nelegálnym prekročením štátnej hranice.
FSB nezverejnila totožnosť zadržaného. Uviedla však, že ho zadržali v Pskovskej oblasti na severozápade Ruska, konkrétne v okolí mesta Sebež neďaleko hraníc s Litvou a Bieloruskom.
Podľa vyhlásenia tajnej služby muž „nelegálne prekročil štátnu hranicu Ruskej federácie z územia susedného štátu“. FSB zároveň tvrdí, že má dokumenty dokazujúce jeho účasť na bojových operáciách proti Rusku v radoch ukrajinskej armády.
„Pod zámienkou vstupu do ruských ozbrojených síl pricestoval do Ruskej federácie s úmyslom vykonávať sabotážne a teroristické činy na vojenských objektoch,“ uviedla FSB.
Ruské úrady začali voči Švédovi trestné konanie pre podozrenia z nelegálneho prekročenia hranice, organizovania teroristických aktivít a žoldnierstva. FSB neposkytla bližšie informácie o údajných plánovaných útokoch ani o dôkazoch, na ktorých sú obvinenia založené.
Rusko od začiatku vojny proti Ukrajine opakovane zadržiava občanov západných krajín. Konflikt zároveň výrazne vyostril vzťahy medzi Moskvou a západnými štátmi. Tvrdenia ruskej bezpečnostnej služby o zadržanom Švédovi neboli nezávisle overené.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala Švéda podozrivého z prípravy útokov na vojenské objekty © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila zadržanie švédskeho občana, ktorého podozrieva z prípravy sabotážnych a teroristických útokov na vojenskú infraštruktúru. Podľa ruskej tajnej služby muž v minulosti bojoval na strane Ukrajiny a na ruské územie sa dostal nelegálnym prekročením štátnej hranice.
FSB nezverejnila totožnosť zadržaného. Uviedla však, že ho zadržali v Pskovskej oblasti na severozápade Ruska, konkrétne v okolí mesta Sebež neďaleko hraníc s Litvou a Bieloruskom.
Podľa vyhlásenia tajnej služby muž „nelegálne prekročil štátnu hranicu Ruskej federácie z územia susedného štátu“. FSB zároveň tvrdí, že má dokumenty dokazujúce jeho účasť na bojových operáciách proti Rusku v radoch ukrajinskej armády.
„Pod zámienkou vstupu do ruských ozbrojených síl pricestoval do Ruskej federácie s úmyslom vykonávať sabotážne a teroristické činy na vojenských objektoch,“ uviedla FSB.
Ruské úrady začali voči Švédovi trestné konanie pre podozrenia z nelegálneho prekročenia hranice, organizovania teroristických aktivít a žoldnierstva. FSB neposkytla bližšie informácie o údajných plánovaných útokoch ani o dôkazoch, na ktorých sú obvinenia založené.
Rusko od začiatku vojny proti Ukrajine opakovane zadržiava občanov západných krajín. Konflikt zároveň výrazne vyostril vzťahy medzi Moskvou a západnými štátmi. Tvrdenia ruskej bezpečnostnej služby o zadržanom Švédovi neboli nezávisle overené.
Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala Švéda podozrivého z prípravy útokov na vojenské objekty © SITA Všetky práva vyhradené.
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