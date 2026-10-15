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15. októbra 2026

Ruská FSB zadržala Švéda podozrivého z prípravy útokov na vojenské objekty


Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Podľa ruskej tajnej služby muž bojoval na strane Ukrajiny a do Ruska vstúpil nelegálne, aby pripravoval sabotáže a teroristické útoky. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila ...



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gettyimages 513924623 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ruskej tajnej služby muž bojoval na strane Ukrajiny a do Ruska vstúpil nelegálne, aby pripravoval sabotáže a teroristické útoky.


Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila zadržanie švédskeho občana, ktorého podozrieva z prípravy sabotážnych a teroristických útokov na vojenskú infraštruktúru. Podľa ruskej tajnej služby muž v minulosti bojoval na strane Ukrajiny a na ruské územie sa dostal nelegálnym prekročením štátnej hranice.

FSB nezverejnila totožnosť zadržaného. Uviedla však, že ho zadržali v Pskovskej oblasti na severozápade Ruska, konkrétne v okolí mesta Sebež neďaleko hraníc s Litvou a Bieloruskom.

Podľa vyhlásenia tajnej služby muž „nelegálne prekročil štátnu hranicu Ruskej federácie z územia susedného štátu“. FSB zároveň tvrdí, že má dokumenty dokazujúce jeho účasť na bojových operáciách proti Rusku v radoch ukrajinskej armády.

„Pod zámienkou vstupu do ruských ozbrojených síl pricestoval do Ruskej federácie s úmyslom vykonávať sabotážne a teroristické činy na vojenských objektoch,“ uviedla FSB.

Ruské úrady začali voči Švédovi trestné konanie pre podozrenia z nelegálneho prekročenia hranice, organizovania teroristických aktivít a žoldnierstva. FSB neposkytla bližšie informácie o údajných plánovaných útokoch ani o dôkazoch, na ktorých sú obvinenia založené.

Rusko od začiatku vojny proti Ukrajine opakovane zadržiava občanov západných krajín. Konflikt zároveň výrazne vyostril vzťahy medzi Moskvou a západnými štátmi. Tvrdenia ruskej bezpečnostnej služby o zadržanom Švédovi neboli nezávisle overené.


Zdroj: SITA.sk - Ruská FSB zadržala Švéda podozrivého z prípravy útokov na vojenské objekty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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