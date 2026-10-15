Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. októbra 2026

Šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta po domovej prehliadke a výsluchu prepustili


Tagy: Prepustenie Ruská polícia Ruské úrady šéfredaktor Zadržanie

Sergeja Sokolova vypočúvali v súvislosti s prípadom väzneného investigatívneho novinára Olega Roldugina. Ruskí vyšetrovatelia vo štvrtok prepustili šéfredaktora ...



Zdieľať
russia_daily_life_176_9 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Sergeja Sokolova vypočúvali v súvislosti s prípadom väzneného investigatívneho novinára Olega Roldugina.


Ruskí vyšetrovatelia vo štvrtok prepustili šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta Sergeja Sokolova po tom, ako prehľadali jeho byt a vypočúvali ho v súvislosti s prípadom jedného z jeho kolegov.


Sokolov podľa redakcie opustil policajnú stanicu so statusom svedka. „Bol vypočúvaný v prípade novinára Novej gazety Olega Roldugina,“ uviedol denník.

Bašta nezávislosti


Roldugina zadržali v apríli a obvinili z „nezákonného prístupu k počítačovým informáciám“. Ruské úrady zatiaľ nezverejnili podrobnosti prípadu.

Novaja gazeta, dlhoročná bašta nezávislej žurnalistiky v Rusku, je úradmi označená za „zahraničného agenta“.

Tvrdá cenzúra


Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Moskva výrazne sprísnila cenzúru a väčšina nezávislých novinárov odišla do exilu.

Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvali Rusko, aby „ukončilo súdne prenasledovanie“ novinárov Novej gazety. Organizácia označila zásah proti Sokolovovi za ďalší pokus umlčať jedno z posledných nezávislých médií, ktoré v krajine ešte pôsobia.


Zdroj: SITA.sk - Šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta po domovej prehliadke a výsluchu prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prepustenie Ruská polícia Ruské úrady šéfredaktor Zadržanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V4 tlačí na odklad emisných povoleniek do roku 2030, v Bruseli však naráža na odpor
<< predchádzajúci článok
Belousovová odstupuje z boja o žilinskú župu. Vysvetlila, prečo nechce trieštiť hlasy – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 