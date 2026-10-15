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15. októbra 2026
Šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta po domovej prehliadke a výsluchu prepustili
Sergeja Sokolova vypočúvali v súvislosti s prípadom väzneného investigatívneho novinára Olega Roldugina. Ruskí vyšetrovatelia vo štvrtok prepustili šéfredaktora ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Sergeja Sokolova vypočúvali v súvislosti s prípadom väzneného investigatívneho novinára Olega Roldugina.
Sokolov podľa redakcie opustil policajnú stanicu so statusom svedka. „Bol vypočúvaný v prípade novinára Novej gazety Olega Roldugina,“ uviedol denník.
Roldugina zadržali v apríli a obvinili z „nezákonného prístupu k počítačovým informáciám“. Ruské úrady zatiaľ nezverejnili podrobnosti prípadu.
Novaja gazeta, dlhoročná bašta nezávislej žurnalistiky v Rusku, je úradmi označená za „zahraničného agenta“.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Moskva výrazne sprísnila cenzúru a väčšina nezávislých novinárov odišla do exilu.
Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvali Rusko, aby „ukončilo súdne prenasledovanie“ novinárov Novej gazety. Organizácia označila zásah proti Sokolovovi za ďalší pokus umlčať jedno z posledných nezávislých médií, ktoré v krajine ešte pôsobia.
Zdroj: SITA.sk - Šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta po domovej prehliadke a výsluchu prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruskí vyšetrovatelia vo štvrtok prepustili šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta Sergeja Sokolova po tom, ako prehľadali jeho byt a vypočúvali ho v súvislosti s prípadom jedného z jeho kolegov.
Sokolov podľa redakcie opustil policajnú stanicu so statusom svedka. „Bol vypočúvaný v prípade novinára Novej gazety Olega Roldugina,“ uviedol denník.
Bašta nezávislosti
Roldugina zadržali v apríli a obvinili z „nezákonného prístupu k počítačovým informáciám“. Ruské úrady zatiaľ nezverejnili podrobnosti prípadu.
Novaja gazeta, dlhoročná bašta nezávislej žurnalistiky v Rusku, je úradmi označená za „zahraničného agenta“.
Tvrdá cenzúra
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Moskva výrazne sprísnila cenzúru a väčšina nezávislých novinárov odišla do exilu.
Reportéri bez hraníc (RSF) vyzvali Rusko, aby „ukončilo súdne prenasledovanie“ novinárov Novej gazety. Organizácia označila zásah proti Sokolovovi za ďalší pokus umlčať jedno z posledných nezávislých médií, ktoré v krajine ešte pôsobia.
Zdroj: SITA.sk - Šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta po domovej prehliadke a výsluchu prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
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