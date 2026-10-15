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15. októbra 2026
Tanker v Ománskom zálive zachvátil požiar, Irán tvrdí, že vplával do zakázanej zóny
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Revolučné gardy
Plavidlo malo vypnuté sledovacie systémy, príčina požiaru zatiaľ nie je známa a americká armáda incident nekomentovala. Iránska armáda vo ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Plavidlo malo vypnuté sledovacie systémy, príčina požiaru zatiaľ nie je známa a americká armáda incident nekomentovala.
„Hliadkové jednotky námorníctva identifikovali tanker, ktorý nedodržiaval pravidlá a zachvátil ho požiar,“ uviedla armáda podľa iránskej štátnej televízie.
Dodala, že plavidlo malo vypnuté sledovacie systémy a snažilo sa preplávať zakázaným priestorom.
Bezprostredne nebolo jasné, čo požiar spôsobilo, ani kto zaň nesie zodpovednosť. Americké Centrálne velenie (CENTCOM), ktoré v regióne presadzuje blokádu iránskych prístavov, incident zatiaľ nekomentovalo.
Iránske Revolučné gardy v septembri vymedzili zakázanú oblasť zahŕňajúcu časť Ománskeho zálivu a Arabského mora pri trase vedúcej k Hormuzskému prielivu.
Teherán vtedy varoval plavidlá porušujúce pravidlá pred sankciami, vojenský zásah však výslovne neavizoval.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi vo februári považuje Hormuzský prieliv za uzavretý a jeho námorné sily opakovane zasahovali proti lodiam, ktoré podľa neho využívali nepovolené trasy.
Zdroj: SITA.sk - Tanker v Ománskom zálive zachvátil požiar, Irán tvrdí, že vplával do zakázanej zóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránska armáda vo štvrtok oznámila, že v Ománskom zálive zachvátil požiar ropný tanker, ktorý sa podľa Teheránu pokúšal preplávať cez zakázanú námornú zónu.
„Hliadkové jednotky námorníctva identifikovali tanker, ktorý nedodržiaval pravidlá a zachvátil ho požiar,“ uviedla armáda podľa iránskej štátnej televízie.
Dodala, že plavidlo malo vypnuté sledovacie systémy a snažilo sa preplávať zakázaným priestorom.
Bezprostredne nebolo jasné, čo požiar spôsobilo, ani kto zaň nesie zodpovednosť. Americké Centrálne velenie (CENTCOM), ktoré v regióne presadzuje blokádu iránskych prístavov, incident zatiaľ nekomentovalo.
Iránske Revolučné gardy v septembri vymedzili zakázanú oblasť zahŕňajúcu časť Ománskeho zálivu a Arabského mora pri trase vedúcej k Hormuzskému prielivu.
Teherán vtedy varoval plavidlá porušujúce pravidlá pred sankciami, vojenský zásah však výslovne neavizoval.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi vo februári považuje Hormuzský prieliv za uzavretý a jeho námorné sily opakovane zasahovali proti lodiam, ktoré podľa neho využívali nepovolené trasy.
Zdroj: SITA.sk - Tanker v Ománskom zálive zachvátil požiar, Irán tvrdí, že vplával do zakázanej zóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Revolučné gardy
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