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15. októbra 2026

Ukrajina uložila do globálneho úložiska semien prvé vzorky od roku 2012


Tagy: Obilniny Potravinová bezpečnosť Rastliny Svetová génová banka Úložisko

Ukrajina, ktorá je často označovaná za obilnicu Európy, disponuje jednou z najväčších zbierok genetických zdrojov rastlín na svete. Ukrajina prvýkrát od roku 2012 uložila vzorky semien do ...



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gettyimages 867527308 676x449 15.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajina, ktorá je často označovaná za obilnicu Európy, disponuje jednou z najväčších zbierok genetických zdrojov rastlín na svete.


Ukrajina prvýkrát od roku 2012 uložila vzorky semien do Globálneho úložiska semien na nórskych Špicbergoch potom, ako sa začiatkom roka pripojila Medzinárodnej zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo, ktorú vyjednala Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Ako v stredu oznámilo nórske ministerstvo poľnohospodárstva, Ukrajina tento týždeň do úložiska odovzdala 773 vzoriek semien vrátane rôznych druhov slnečníc, obilnín, pohánky a krmovín.

Obilnica Európy


Ukrajina, ktorá je často označovaná za obilnicu Európy, disponuje jednou z najväčších zbierok genetických zdrojov rastlín na svete. Podľa FAO obsahuje viac ako 154 000 vzoriek približne 2 000 druhov.

Národná génová banka sa pôvodne nachádzala v Charkove na východe krajiny. Po poškodení budov a infraštruktúry pri ruskom ostreľovaní v roku 2022 bola zbierka premiestnená na západ Ukrajiny, ďalej od frontovej línie.

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Globálne úložisko semien bolo otvorené v roku 2008 s podporou nórskej vlády. V troch podzemných komorách sa v súčasnosti nachádza viac ako 1,4 milióna vzoriek, ktoré si ich vlastníci môžu kedykoľvek vyzdvihnúť.

Úložisko vybudované hlboko v horských tuneloch približne 1300 kilometrov od severného pólu je označované za „Noemovu archu“ svetového poľnohospodárstva. Jeho cieľom je zachovať rastlinné odrody pre prípad prírodných katastrof, vojen, klimatických zmien alebo chorôb.

Zariadenie sa nachádza v oblasti s večne zamrznutou pôdou a vo výške, ktorá ho chráni pred zvyšovaním hladiny morí. Napriek tomu sa už stalo obeťou dôsledkov klimatických zmien. V roku 2016 do prístupového tunela prenikla voda, hoci sa nedostala k uskladneným semenám. Následné úpravy na zlepšenie ochrany pred vodou stáli približne 22 miliónov dolárov.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajina uložila do globálneho úložiska semien prvé vzorky od roku 2012 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obilniny Potravinová bezpečnosť Rastliny Svetová génová banka Úložisko
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