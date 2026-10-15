Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. októbra 2026

Zelenskyj obhajuje vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe strany


Tagy: francúzsko-ukrajinské vzťahy Krajná pravica pomoc Ukraine Storm Shadow Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská spolupráca Vojna na Ukrajine

Líderka krajnej pravice Le Penová chce v prípade víťazstva vo francúzskych prezidentských voľbách zastaviť finančnú pomoc Kyjevu. Ukrajinský prezident



Zdieľať
russia_ukraine_war_germany_55896 1 1 676x450 15.10.2026 (SITA.sk) - Líderka krajnej pravice Le Penová chce v prípade víťazstva vo francúzskych prezidentských voľbách zastaviť finančnú pomoc Kyjevu.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok obhajoval vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe krajiny po tom, ako líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová oznámila, že v prípade zvolenia za prezidentku obmedzí pomoc Kyjevu.



Cenné skúsenosti z boja


Ukrajinské skúsenosti s modernými technológiami priamo z bojiska sú podľa Zelenského cenné pre Francúzsko, Britániu aj Spojené štáty.

„Podľa môjho názoru je to obojstranne výhodné,“ povedal v rozhovore pre Financial Times o spolupráci s Parížom.

Ukrajina používa francúzsko-talianske systémy protivzdušnej obrany SAMP/T, ktoré prispôsobila svojim potrebám, ako aj francúzsko-britské strely s dlhým doletom SCALP/Storm Shadow. Francúzsku zároveň poskytuje skúsenosti s ich nasadením a s dronovou vojnou.

Le Penová nemá peniaze


Le Penová v stredu vyhlásila, že ak zvíťazí v prezidentských voľbách na jar budúceho roka, finančnú podporu Ukrajiny postupne zastaví.

„Šesť mesiacov by sme pomoc zachovali, ale potom by sa finančná pomoc skončila, pretože na ňu nemáme peniaze,“ povedala pre televíziu VRT.

Francúzsko patrí medzi významných podporovateľov Ukrajiny. Podľa Kielského inštitútu poskytlo Kyjevu od začiatku ruskej invázie pomoc za 27 miliárd eur, z toho 7,9 miliardy bilaterálne a približne 19 miliárd prostredníctvom .

 


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj obhajuje vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe strany © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsko-ukrajinské vzťahy Krajná pravica pomoc Ukraine Storm Shadow Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská spolupráca Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tatra banka prináša vzdelávanie pre ľudí, ktorí chcú rozumieť investovaniu
<< predchádzajúci článok
Ukrajina uložila do globálneho úložiska semien prvé vzorky od roku 2012

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 