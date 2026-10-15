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15. októbra 2026
Zelenskyj obhajuje vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe strany
Tagy: francúzsko-ukrajinské vzťahy Krajná pravica pomoc Ukraine Storm Shadow Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská spolupráca Vojna na Ukrajine
Líderka krajnej pravice Le Penová chce v prípade víťazstva vo francúzskych prezidentských voľbách zastaviť finančnú pomoc Kyjevu. Ukrajinský prezident
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15.10.2026 (SITA.sk) - Líderka krajnej pravice Le Penová chce v prípade víťazstva vo francúzskych prezidentských voľbách zastaviť finančnú pomoc Kyjevu.
Ukrajinské skúsenosti s modernými technológiami priamo z bojiska sú podľa Zelenského cenné pre Francúzsko, Britániu aj Spojené štáty.
„Podľa môjho názoru je to obojstranne výhodné,“ povedal v rozhovore pre Financial Times o spolupráci s Parížom.
Ukrajina používa francúzsko-talianske systémy protivzdušnej obrany SAMP/T, ktoré prispôsobila svojim potrebám, ako aj francúzsko-britské strely s dlhým doletom SCALP/Storm Shadow. Francúzsku zároveň poskytuje skúsenosti s ich nasadením a s dronovou vojnou.
Le Penová v stredu vyhlásila, že ak zvíťazí v prezidentských voľbách na jar budúceho roka, finančnú podporu Ukrajiny postupne zastaví.
„Šesť mesiacov by sme pomoc zachovali, ale potom by sa finančná pomoc skončila, pretože na ňu nemáme peniaze,“ povedala pre televíziu VRT.
Francúzsko patrí medzi významných podporovateľov Ukrajiny. Podľa Kielského inštitútu poskytlo Kyjevu od začiatku ruskej invázie pomoc za 27 miliárd eur, z toho 7,9 miliardy bilaterálne a približne 19 miliárd prostredníctvom EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj obhajuje vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok obhajoval vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe krajiny po tom, ako líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová oznámila, že v prípade zvolenia za prezidentku obmedzí pomoc Kyjevu.
Cenné skúsenosti z boja
Ukrajinské skúsenosti s modernými technológiami priamo z bojiska sú podľa Zelenského cenné pre Francúzsko, Britániu aj Spojené štáty.
„Podľa môjho názoru je to obojstranne výhodné,“ povedal v rozhovore pre Financial Times o spolupráci s Parížom.
Ukrajina používa francúzsko-talianske systémy protivzdušnej obrany SAMP/T, ktoré prispôsobila svojim potrebám, ako aj francúzsko-britské strely s dlhým doletom SCALP/Storm Shadow. Francúzsku zároveň poskytuje skúsenosti s ich nasadením a s dronovou vojnou.
Le Penová nemá peniaze
Le Penová v stredu vyhlásila, že ak zvíťazí v prezidentských voľbách na jar budúceho roka, finančnú podporu Ukrajiny postupne zastaví.
„Šesť mesiacov by sme pomoc zachovali, ale potom by sa finančná pomoc skončila, pretože na ňu nemáme peniaze,“ povedala pre televíziu VRT.
Francúzsko patrí medzi významných podporovateľov Ukrajiny. Podľa Kielského inštitútu poskytlo Kyjevu od začiatku ruskej invázie pomoc za 27 miliárd eur, z toho 7,9 miliardy bilaterálne a približne 19 miliárd prostredníctvom EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj obhajuje vojenskú spoluprácu s Francúzskom ako výhodnú pre obe strany © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: francúzsko-ukrajinské vzťahy Krajná pravica pomoc Ukraine Storm Shadow Vojenská pomoc Ukrajine Vojenská spolupráca Vojna na Ukrajine
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