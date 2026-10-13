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13. októbra 2026

V Trnave sa vo voľbách primátora rozhodne medzi Barošom a Nemčovskou, súboj bude podľa výsledkov prieskumu tesný


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy

Rozdiel medzi prvými dvoma kandidátmi je na úrovni štatistickej odchýlky pri prieskume. O primátorovi Trnavy sa vo voľbách 24. októbra rozhodne medzi ...



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baros nemcovska 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Rozdiel medzi prvými dvoma kandidátmi je na úrovni štatistickej odchýlky pri prieskume.


O primátorovi Trnavy sa vo voľbách 24. októbra rozhodne medzi Branislavom Barošom (Trnava pre každého, KDH) a Evou Nemčovskou (nezávislá). Vyplýva to z výsledkov predvolebného prieskumu Katedry sociológie Trnavskej univerzity, ktorý zverejnila Mestská televízia Trnava.

Branislav Baroš dosiahol podľa tohto prieskumu voličskú podporu 32,4 % a Eva Nemčovská 31,9 %. Za nimi nasledujú Ľubica Horváthová s 12,4 %, Andrea Čajková s 8,8 %, Martin Pullmann s 7,6 % a Jozef Obselka s 6,9 %. Rozdiel pol percentuálneho bodu medzi prvými dvoma kandidátmi je na úrovni štatistickej odchýlky pri prieskume.

Horváthová sa kandidatúry vzdala


Prieskum vykonávali študenti v čase od 21. septembra do 8. októbra na reprezentatívnej vzorke 1111 respondentov. V čase zberu dát nebolo ešte známe, že kandidátka Ľubica Horváthová (Demokrati) sa kandidatúry vzdá a podporí Nemčovskú.

Eva Nemčovská má podľa tohto prieskumu lepšiu pozíciu v mestských častiach Trnava-stred a Trnava-sever (Kopánka, Zátvor, Na hlinách), Branislav Baroš zasa v mestských častiach Trnava - západ (Prednádražie), Trnava-juh (Linčianska, Tulipán) a Modranka.

Najtesnejší výsledok


Najtesnejší výsledok zaznamenal prieskum v mestskej časti Trnava – východ, kde má Baroš podporu 32,1 percent a Nemčovská 30,09 percent. V tejto mestskej časti zaznamenala Ľubica Horváthová podporu 14,5 percenta voličov.

"Ten východ vyzerá byť ako volebný obvod, kde práve to vzdanie sa Ľubice Horváthovej môže zásadne pomôcť Eve Nemčovskej. V prípade, že by naozaj voliči sympatie ku kandidátke, ktorá sa vzdala, prejavili odovzdaním hlasu Eve Nemčovskej," uviedol pre Mestskú televíziu Trnava Marcel Martinkovič z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Kandidátov na primátora Trnavy čaká do volieb ešte niekoľko spoločných diskusií, v ktorých sa môžu pokúsiť získať voličov na svoju stranu.


Zdroj: SITA.sk - V Trnave sa vo voľbách primátora rozhodne medzi Barošom a Nemčovskou, súboj bude podľa výsledkov prieskumu tesný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Trnavy
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