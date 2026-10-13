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13. októbra 2026
Zverev sa prvýkrát stane koncoročnou svetovou jednotkou, rozhodla prehra Alcaraza v Šanghaji
Tagy: ATP Tour
Dvadsaťdeväťročný Nemec má za sebou sezónu s triumfami na Roland Garros a US Open, na čele rebríčka ukončí rok ako prvý nemecký tenista. Nemecký tenista
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13.10.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťdeväťročný Nemec má za sebou sezónu s triumfami na Roland Garros a US Open, na čele rebríčka ukončí rok ako prvý nemecký tenista.
Nemecký tenista Alexander Zverev ukončí rok 2026 prvýkrát v kariére na čele svetového rebríčka ATP. Dvadsaťdeväťročný hráč získal istotu koncoročnej pozície jednotky v pondelok po tom, ako Španiel Carlos Alcaraz prehral zápas tretieho kola turnaja v Šanghaji.
Zverev, ktorý je momentálne svetovou dvojkou, má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. V júni triumfoval na Roland Garros, kde získal svoj prvý grandslamový titul, a v septembri pridal víťazstvo na US Open. Rok tak zakončí nielen s dvoma grandslamovými trofejami, ale aj na vrchole svetového rebríčka.
„Bola to pre mňa fantastická sezóna. Vyhrať v Paríži a New Yorku a vedieť, že rok zakončím na čele rebríčka, je splnený sen,“ uviedol Zverev vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke ATP. Zdôraznil tiež množstvo práce a úsilia, ktoré musel vynaložiť na návrat po vážnom zranení členka.
Nemecký tenista utrpel zranenie počas semifinále Roland Garros v roku 2022. Jeho následky ohrozili pokračovanie kariéry, Zverev sa však postupne vrátil medzi svetovú špičku. Teraz sa stane prvým nemeckým mužským tenistom, ktorý ukončí sezónu ako svetová jednotka. Zároveň bude najstarším hráčom, ktorý získa ocenenie pre koncoročnú jednotku prvýkrát. Trofej by mal prevziať v novembri.
V ženskom tenise už Nemecko malo koncoročné svetové jednotky v podobe Steffi Grafovej a Angelique Kerberovej. Zverevov úspech prichádza v sezóne, počas ktorej jeho najväčších súperov výrazne obmedzili zdravotné problémy.
Aktuálne hráč číslo jeden v renkingu Jannik Sinner z Talianska nehral od Wimbledonu, kde Zvereva zdolal vo finále. Minulý týždeň oznámil predčasné ukončenie sezóny pre zranenie kolena. Alcaraz, ktorý figuruje na tretej priečke rebríčka, zasa pre problémy so zápästím vynechal niekoľko mesiacov od apríla až do US Open.
Zverev pochádza z tenisovej rodiny. Obaja jeho rodičia sa tomuto športu venovali na vysokej úrovni v bývalom Sovietskom zväze. Jeho kariéru však sprevádzali aj obvinenia z domáceho násilia zo strany dvoch bývalých partneriek, ktoré dôrazne odmietol. ATP po vyšetrovaní jedného z prípadov nenašla dostatok dôkazov na uloženie sankcie. Ďalší prípad sa skončil v júni 2024 zastavením súdneho konania po dosiahnutí dohody.
Zdroj: SITA.sk - Zverev sa prvýkrát stane koncoročnou svetovou jednotkou, rozhodla prehra Alcaraza v Šanghaji © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký tenista Alexander Zverev ukončí rok 2026 prvýkrát v kariére na čele svetového rebríčka ATP. Dvadsaťdeväťročný hráč získal istotu koncoročnej pozície jednotky v pondelok po tom, ako Španiel Carlos Alcaraz prehral zápas tretieho kola turnaja v Šanghaji.
Zverev, ktorý je momentálne svetovou dvojkou, má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. V júni triumfoval na Roland Garros, kde získal svoj prvý grandslamový titul, a v septembri pridal víťazstvo na US Open. Rok tak zakončí nielen s dvoma grandslamovými trofejami, ale aj na vrchole svetového rebríčka.
„Bola to pre mňa fantastická sezóna. Vyhrať v Paríži a New Yorku a vedieť, že rok zakončím na čele rebríčka, je splnený sen,“ uviedol Zverev vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke ATP. Zdôraznil tiež množstvo práce a úsilia, ktoré musel vynaložiť na návrat po vážnom zranení členka.
Nemecký tenista utrpel zranenie počas semifinále Roland Garros v roku 2022. Jeho následky ohrozili pokračovanie kariéry, Zverev sa však postupne vrátil medzi svetovú špičku. Teraz sa stane prvým nemeckým mužským tenistom, ktorý ukončí sezónu ako svetová jednotka. Zároveň bude najstarším hráčom, ktorý získa ocenenie pre koncoročnú jednotku prvýkrát. Trofej by mal prevziať v novembri.
V ženskom tenise už Nemecko malo koncoročné svetové jednotky v podobe Steffi Grafovej a Angelique Kerberovej. Zverevov úspech prichádza v sezóne, počas ktorej jeho najväčších súperov výrazne obmedzili zdravotné problémy.
Aktuálne hráč číslo jeden v renkingu Jannik Sinner z Talianska nehral od Wimbledonu, kde Zvereva zdolal vo finále. Minulý týždeň oznámil predčasné ukončenie sezóny pre zranenie kolena. Alcaraz, ktorý figuruje na tretej priečke rebríčka, zasa pre problémy so zápästím vynechal niekoľko mesiacov od apríla až do US Open.
Zverev pochádza z tenisovej rodiny. Obaja jeho rodičia sa tomuto športu venovali na vysokej úrovni v bývalom Sovietskom zväze. Jeho kariéru však sprevádzali aj obvinenia z domáceho násilia zo strany dvoch bývalých partneriek, ktoré dôrazne odmietol. ATP po vyšetrovaní jedného z prípadov nenašla dostatok dôkazov na uloženie sankcie. Ďalší prípad sa skončil v júni 2024 zastavením súdneho konania po dosiahnutí dohody.
Zdroj: SITA.sk - Zverev sa prvýkrát stane koncoročnou svetovou jednotkou, rozhodla prehra Alcaraza v Šanghaji © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP Tour
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